Ecco quali sono le location di Diabolik, chi sei?, il terzo film con protagonista il famoso ladro dei fumetti.

Diabolik torna al cinema e lo fa nel film Diabolik, chi sei?, il terzo capitolo della saga con protagonista il celebre ladro dei fumetti. Questa è l’ultima pellicola della trilogia diretta dai Manetti Bros che è iniziata nel 2021 con Diabolik, è proseguita l’anno successivo con Diabolik – Ginko all’attacco!. La storia è sempre ambientata nell’immaginaria cittadina di Clerville ma vediamo quali sono le reali location dove è stato girato il film.

Diabolik, chi sei? Le location del film

Ancora una volta è la città di Bologna quella scelta dai registi per girare Diabolik, chi sei?: quelle che vengono presentate come le strade e i palazzi di Clerville, sono in realtà le strade in realtà proprio le strade e i palazzi di Bologna.

Diabolik

Ma il capoluogo di regione dell’Emilia Romagna non è l’unica città ad aver ospitato le riprese del film, alcune scene sono state girate anche nel comune limitrofo di San Lazzaro di Savena. E poi, uscendo dai confini dall’Emilia Romagna, attori, attrici e tutti gli addetti ai lavori si sono spostati anche a Trieste e a Milano, ma pure nell’Isola di Dino e nella tonnara di Palmi, entrambe in Calabria.

Infine, tra le location di Diabolik, chi sei? va citato anche il litorale laziale, che si era già potuto ammirare nel corso dei precedenti film della trilogia.

Diabolik, chi sei? Il cast del film

In Diabolik, chi sei? tornano i protagonisti principali dei precedenti film: Giacomo Gianniotti veste i panni del protagonista, Diabolik, Miriam Leone quelli di Eva Kant, mente Valerino Mastranderea è l’ispettore Ginko. Si rivede anche Monica Bellucci nelle vesti di Altea di Vallenberg.

Completano il cast del film Pier Giorgio Bellocchio, Chiara Maregiani, Massimiliano Rossi, Mario Sgueglia, Francesco Turbanti, Emanuele Linfatti, Michele Ragno, Amanda Campagna, Carolina Crescentini e Paolo Calabresi.