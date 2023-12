Ecco dove vedere il funerale di Giulia Cecchettin in streaming e in TV: il suo omicidio ha scosso tutta l’Italia.

Il caso dell’omicidio di Giulia Cecchettin ha scosso tutta l’Italia. In tanti hanno sperato che non fosse accaduto qualcosa di irrimediabile, quando si è sparsa la notizia della sua scomparsa insieme a quella dell’ex fidanzato, Filippo Turetta. In tanti hanno sperato che non si trattasse di un’altra storia di femminicidio da parte un ex che non era stato in grado di accettare la fine di una relazione. Poi il ritrovamento del corpo della ragazza ha messo fine a ogni speranza.

Dove vedere il funerale di Giulia Cecchettin in streaming e in TV

Il funerale di Giulia Cecchettin si terrà martedì 5 dicembre 2023 a Padova e verrà celebrato nella Basilica di Santa Giustina in Prato della Valle. Vista la commozione generale che questa vicenda ha suscitato in tutto il Paese, il funerale verrà trasmesso anche in diretta TV.

Il funerale di Gulia Cecchettin si potrà vedere a partire dalle ore 10.50 su Rai 1, all’interno di un’edizione speciale del Tg1. La Rai, infatti ha deciso di modificare il tradizionale palinsesto quotidiano della sua rete ammiraglia per dare spazio all’ultimo saluto alla giovane studentesse.

Oltre che in diretta TV su Rai 1, è possibile vedere il funerale di Giulia Cecchettin in diretta streaming su RaiPlay, la piattaforma on demand della Rai che trasmette tutti i vari programmi, film e serie TV in onda sui vari canali della TV pubblica. Ricordiamo che è possibile accedere a RaiPlay utilizzando qualsiasi dispositivo, che sia un computer, uno smartphone, un tablet o una Smart TV.

Su RaiPlay, inoltre, oltre a esserci la possibilità di vedere tutti i contenuti in diretta streaming, c’è anche la possibilità di vederli in un secondo momento, sempre gratuitamente.