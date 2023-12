Chi ha ottenuto i risultati migliori in termini di share e ascolti nella serata di domenica 3 dicembre? Ecco i dati Auditel.

Nella serata di domenica 3 dicembre è andata in onda l’ultima puntata della fiction Rai Lea – I nostri figli che per numero di ascolti e share si è posizionata prima. Se però con Lea la Rai ha ottenuto ottimi risultati diversa è la storia con La Caserma che risulta un flop con pochi ascoltatori e una percentuale di share deludente. Vediamo però nel dettaglio i risultati delle principali reti generaliste con i dati Auditel.

Ai primi posti: ‘Lea – I nostri figli’ vince la serata

Al primo posto per risultati Auditel troviamo, come anticipato, il finale di stagione di Lea – I nostri figli con Anna Valle in onda su Rai 1. La fiction ha ottenuto uno share del 18,3% con 3.415.000 spettatori. Subito dopo come per le scorse settimane, troviamo su Canale 5 la fiction Terra Amara che ha registrato uno share del 16,2% e 2.825.000 spettatori. Che Tempo Che Fa in onda sul Nove ha ottenuto uno share del 9% con 1.810.000 spettatori nella prima parte, mentre per Che Tempo Che Fa – Il tavolo ha registrato uno share dell’8,7% con 1.218.000 telespettatori. Infine troviamo su Rai 3 il solito appuntamento con Report che ha ottenuto uno share del 9% con 1.742.000 spettatori.

Anna Valle

Gli ascolti della altre reti generaliste

Su Italia 1 prosegue l’appuntamento con la saga di Harry Potter. Ieri è andato in onda Harry Potter e il Principe Mezzosangue che ha totalizzato uno share del 6,4% con 1.115.000 spettatori. Zona Bianca su Rete 4 ha registrato uno share del 3,9% e 571.000 spettatori. Il reality Rai La Caserma in onda sul secondo canale ha registrato uno share del 2,8% ed è stato visto da 545.000 spettatori. Il Negoziatore su La 7 ha registrato invece uno share del 2,2% con 394.000 spettatori. Infine su TV 8 Il mio trentesimo… Natale ha ottenuto uno share dell’1,8% con 399.000 spettatori davanti la tv.