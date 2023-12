Anche la seconda stagione è giunta al termine ma Lea 3 si farà? Ecco tutto quello che sappiamo sul futuro della fiction con Anna Valle.

Con i due episodi in onda nella puntata di domenica 3 dicembre, termina la seconda stagione di Lea – I nostri figli, la fiction di Rai 1 che ha per protagonista principale Anna Valle nei panni di un’infermiera pediatrica che lavora nell’ospedale di Ferrara. La serie TV ha fatto registrare anche in questa seconda stagione buoni ascolti, un chiaro segnale di come sia piaciuta al pubblico della Rai e, inevitabilmente, ora sono in tanti a domandarsi se Lea 3 si farà o se la fiction è giunta al capolinea. Vediamo ora tutto quello che sappiamo a riguardo.

Lea 3 si farà?

Per il momento da parte della Rai non è ancora arrivata nessuna comunicazioni ufficiale riguardo al futuro di questa fiction, non è quindi ancora noto se Lea 3 si farà oppure no. Non sono arrivate comunicazione neanche da parte degli attori protagonisti, non resta quindi che attendere per scoprire se la serie TV avrà un futuro oppure no.

Anna Valle

I fan possono comunque essere speranzosi, i buoni dati di ascolti fatti registrare lasciando pensare che non sia intenzione della Rai far terminare la fiction dopo appena due stagione e che quindi in futuro potrebbero esserci nuovi episodi e una terza stagione.

Lea: il cast della fiction

Come abbiamo detto in precedenza, la protagonista principale di Lea – I nostri figli è Anna Valle, che veste i panni di un’infermiera pediatrica dell’ospedale di Ferrara.

L’altro grande protagonista della fiction è Giorgio Pasotti, che veste i panni di Marco, marito e di Leo e chirurgo dell’ospedale. Ma nel cast di Lea – I nostri figli troviamo anche Primo Reggiani, Eleonora Giovanardi, Daniela Morozzi, Mehmet Gunsur, Jerry Mastrodomenico, Sergio Perattini, Eleonora Giovanardi, Sebastiano Amedeo, Cloe Gunsur, Rosa Barbolini e Karim Ndaye.