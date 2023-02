Dopo aver diretto Harry Potter e l’Ordine della Fenice, il regista britannico David Yates ha girato anche Harry Potter e il Principe Mezzosangue (oltre che anche i due successivi capitoli della saga), il sesto film della serie con protagonista il celebre maghetto. La pellicola è arrivata nei cinema di tutto il mondo nel 2009, ottenendo un grande successo sia da parte del pubblico che da parte della critica (come dimostra anche la nomination ricevuta al Premio Oscar per la Migliore fotografia). Ma vediamo ora insieme quali sono i luoghi nei quali è stato girato il film.

Le riprese di Harry Potter e il Principe Mezzosangue sono ufficialmente iniziate il 17 settembre del 2007 a Lacock Abbey. Tra le location più facilmente riconoscibile del film c’è sicuramente il Millenium Bridge, il celebre ponte di Londra che viene distrutto da Lord Voldemort nelle prime scene.

Alla Great Scotland Yard si è invece girata la scena nella quale Harry Potter il signor Weasley entrano nella cabina telefonica per arrivare al Ministero della Magia.

Le riprese ambientate nella scuola di magia di Hogwarts, come per gli altri film, sono state realizzate tra l’Alnwick Castle (che si trova nel nord dell’Inghilterra), la Cattedrale di Glucester e la Cattedrale di Durham.

Oltre ai tre principali protagonisti, Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson nei panni rispettivamente di Harry Potter, Ron Weasley e Hermione Granger, nel film troviamo anche Helena Bonham Carter nei panni di Bellatrix Lestrange, Jim Broadbent in quelli di Horace Lumacorno, Robbie Coltrane in quelli di Hagrid.

Michael Gambon, Alan Rickman e Tom Felton sono invece rispettivamente Albus Silente, Draco Malfoy e Severus Piton.

