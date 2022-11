Ecco le location di Lo chiamavano Trinità…, uno dei film più amati tra i tanti con protagonisti Bud Spencer e Terence Hill.

Tra i tanti film con protagonisti Bud Spencer e Terence Hill uno dei più amati e di maggiore successo è certamente Lo chiamavano Trinità… Anche chi non ha mai visto tutto il film ha sentito almeno una volta il motivato della colonna sonora o gli è capitato di vedere qualche scena diventata molto celebre, come quella in cui Terence Hill si fa trascinare dal suo cavallo mentre è sdraiato su una treggia o quando mangia un’intera padelli di fagioli. Vediamo ora quali sono le location di Lo chiamavano Trinità…

Lo chiamavano Trinità…: le location del film

Se Sergio Leone per i suoi spaghetti western ha scelto la Spagna come luogo per le riprese, E.B. Clucher ha invece girato Lo chiamavano Trinità… interamente in Italia. Le riprese del film sono state girate tutte tra il Lazio e l’Abruzzo.

TERENCE HILL E BUD SPENCER

L’altopiano di Camposecco e il comune di Camerate Nuova, in provincia di Roma, hanno ospitato gran parte delle riprese in esterna del film. Set delle riprese lo sono stati anche Campo Imperatore e le cascate di Monte Gelato, mentre il viaggio nel deserto sdraiato sulla sua treggia, Terence Hill lo ha compiuto in Valle Gelaria, a pochi chilometri dall’autostrada A91 che porta all’aeroporto di Fiumicino.

Le riprese negli interni, come per esempio le scene girate nel saloon, sono state invece girate negli studi cinematografici della De Laurentiis che si trovavano in via Pontina, tra Roma e Terracina.

Lo chiamavano Trinità…: il cast del film

I protagonisti di Lo chiamavano Trinità… sono, come abbiamo ricordato, Terence Hill e Bud Spencer che vestono i panni dei due fuorilegge Trinità e Bambino. Nel cast del film sono inoltre presenti Farley Granger, Remo Capitani, Elena Pedemonte e Gisela Hahn.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG