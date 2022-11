Ecco la colonna sonora di Lo chiamavano Trinità… le canzoni indimenticabili che hanno contribuito al successo di questo film.

Lo chiamavano Trinità... è senza dubbio uno dei più amati film fra tutti quelli con protagonisti Bud Spencer e Terence Hill ma è anche uno di quelli che ha avuto maggiore successo. Sono tante le scene diventate iconiche, come quella di Trinità sdraiato sulla sua tregua che si fa trainare dal suo cavallo o quella della padella di fagioli che si divora. Ma è diventata molto celebre anche la colonna sonora di Lo chiamavano Trinità… curata da Franco Michelizzi. Vediamo allora quali sono tutte le canzoni e i motivi che la compongono.

Lo chiamavano Trinità: la canzone de film

La canzone più famosa di Lo chiamavano Trinità è certamente il motivo Trinity, l’autore è il cantautore Lally Stott. Il brano ha avuto un successo enorme e il regista Quentin Tarantino lo ha utilizzato anche nel finale del suo Django Unchained, un modo per omaggiare sia il brano che il film con protagonisti Terence Hill e Bud Spencer.

Lo chiamavano Trinità: la colonna sonora del film

Ecco quali sono tutte le canzoni di Lo chiamavano Trinità…, la colonna sonora completa del film:

1) Trinity – Titoli (cantata ad Annibale con i Cantori Moderni di Alessandroni)

2) Un Cowboy e Due Ragazze

3) Di Fronte ai Killers

4) Con la Stella di Vicesceriffo

5) In Due Contro Tutti

6) C’é un Tempo per Vivere

7) Mescal, Ladrone Messicano

8) A Cavallo Lungo il Fiume

9) Lazy Cowboy

10) C’é un Tempo per Vincere

11) Sempre in Guardia

12) A Mollo Nella Tinozza

13)Trinity – Sequenza Finale (cantata ad Annibale con i Cantori Moderni di Alessandroni)

14) Trinity – Titoli (film version)

15) Sempre in Guardia (alternate version)

16) A Cavallo Lungo il Fiume (alternate version)

17) Mescal, Ladrone Messicano (alternate version)

18) Con la Stella di Vicesceriffo (alternate version)

19) In Due Contro Tutti (alternate version)

20) A Cavallo Lungo il Fiume

21) In Due Contro Tutti (alternate version 2)

22) C’è un Tempo per Vivere (alternate version). The Rejected Score

23) Trinity’s Valley

24) Trinity’s Valley 2

25) Trinity’s Valley 3

26) Trinity in Love (cantata da Edda Dell’Orso)

27) Trinity in Lounge

28) Trinity in Lounge 2

29) Trinity in Lounge 3

Riproduzione riservata © 2022 - DG