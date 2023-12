Ecco dove vedere lo Zecchino d’Oro 2023: domenica 3 dicembre va in onda la finale e si scoprirà il vincitore di quest’anno.

Non è il Festival di Sanremo ma, per i giovanissimi partecipanti è come se lo fosse: parliamo ovviamente dello Zecchino d’Oro, un appuntamento ormai tradizionale che è arrivato all’edizione numero 66. I giovani cantanti in gara in questa edizione sono in totale 14, bambini e bambine di età compresa tra i 5 e i 10 anni. Lo Zecchino d’Oro 2023 si svolge in tre giornate: venerdì 1 dicembre, sabato 2 dicembre e domenica 3 dicembre. Vediamo ora dove vedere lo Zecchino d’Oro 2023 in streaming e in TV.

Dove vedere lo Zecchino d’Oro 2023 in streaming e in TV

Dove si può vedere lo Zecchino d’Oro 2023? Tutte e tre le puntate sono trasmesse in diretta da Rai 1: venerdì 1 e sabato 2 dicembre a partire dalle ore 17 alle ore 18.40, domenica 3 dicembre la finale va invece in onda dalle ore 17.20. fino alle 20.00. A condurre le prime due puntate sono Carolina Benvenga e Andrea Dianetti mentre la finale di domenica 3 dicembre è condotta da Carlo Conti.

Carlo Conti

E dove si può vedere lo Zecchino d’Oro 2023 in streaming? Come tutti i programmi Rai, anche la kermesse musicale con protagonisti i bambini può essere vista in diretta streaming su RaiPlay, la piattaforma on demand della Rai, completamente gratuita, a cui si può accedere da qualsiasi tipo di dispositivo: Smart Tv, computer, smartphone e tablet.

Lo Zecchino d’Oro 2023: le canzoni

Vediamo ora quali sono tutte le canzoni protagoniste dello Zecchino d’Oro 2023:

“Ci pensa mamma” di Greta, 9 anni di Genova

“Ballano” di Matilda, 9 anni di Fiumefreddo di Sicilia (Catania)

“Non ci cascheremo mai” di Salvatore, 9 anni di Napoli

“I numeri” di Delia, 10 anni di Bova Marina (Reggio Calabria)

“La casa stregata” di Gaia, 5 anni di Capodrise (Caserta), e Claudia, 9 anni di Bari

“Le dita nel naso” di Viola Marie, 8 anni di Zoagli (Genova)

“La frutta e la verdura” di Ginevra, 6 anni di Roma

“Ci ci ci co co” di Martina, 8 anni di Roma

“Puz puz puzzola” di Céline, 5 anni di Excenex (Aosta)

“Mister spazzolino” di Valentina Maria, 9 anni di Santo Stefano Magra (La Spezia)

“Zitto e mosca!” di Edoardo, 10 anni di Chiaravalle (Ancona)

“Ci vorrebbe un ventaglio” di Aurora, 9 anni di Civitanova Marche (Macerata)

“Ciao Europa” di Eliza, 8 anni di Scutari (Albania), Dariya, 10 anni di Varna (Bulgaria), Alexandros, 6 anni di Galatsi (Grecia)

“Rosso” di Michael, 9 anni di Orta di Atella (Napoli)