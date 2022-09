Ecco come partecipare come pubblico a Propaganda Live, il programma su La7 condotto da Diego Bianchi con Makkox.

Propaganda Live è uno dei programmi più seguiti e di maggiore successo fra i tanti trasmessi da La7. Lo show va in onda dal 2017 ed è il successore di Gazebo, programma che per quattro anni su Rai 3 con lo stesso cast e lo stesso format ha fatto compagnia al pubblico e raccontato con ironia la politica e la società. Alla conduzione del programma c’è sempre Diego Bianchi accompagnato da Makkox e da una serie di ospiti (alcuni fissi, altri che cambiano di puntata in puntata), ma anche il pubblico ha la possibilità di partecipare in prima persona al programma. Vediamo allora come.

Come partecipare a Propaganda Live nel pubblico

Se anche voi volete far parte del pubblico di Propaganda Live e assistere dal vivo a una puntata vi basteranno pochi minuti per inviare la vostra candidatura. Non dovrete fare altro, infatti, che inviare una mail all’indirizzo propagandalive@la7.it inserendo i vostri dati anagrafici (nome, cognome e la data di nascita) e indicando anche la data della puntata a cui vorreste assistere.

Diego Bianchi, alias Zoro

Sarà poi la redazione di Propaganda Live a ricontattarvi indicandovi anche tutte le istruzioni necessarie per poter assistere dal vivo, tra il pubblico, alla puntata del programma. Ricordiamo che ogni puntata del programma di Diego Bianchi va in onda in diretta al venerdì sera in prima serata, a partire dalle ore 21.15 circa, dal Teatro 2 degli Studios di via Tiburtina a Roma.

Propaganda Live: le puntate

Propaganda Live inizia ogni anno a settembre e termina a giugno, per un totale di poco meno di 40 puntate a stagione in cui non mancano servizi di ogni tipo, interventi degli ospiti, gli sacchetti della Propaganda Orchestra capitata da Roberto Angelini e il cartoon finale disegnato da Makkox.

Riproduzione riservata © 2022 - DG