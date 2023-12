Chi ha ottenuto i risultati migliori in termini di share e ascolti per la serata di giovedì 30 novembre? Ecco i dati Auditel!

Nella serata di giovedì 30 novembre si riconferma al primo posto per share e ascolti la fiction in onda sul primo canale Rai Un Professore 2. L’appuntamento con Alessandro Gassmann si è scontrato con la seconda puntata di Zelig su Canale 5 che ha comunque ottenuto ottimi risultati. Vediamo ora nel dettaglio tutti i dati Auditel di ieri sera dei principali canali generalisti.

Alessandro Gassmann

Sul podio: ‘Un Professore 2’ al primo posto

Al primo posto come anticipato troviamo la fiction su Rai 1 con Alessandro Gassmann protagonista. Un Professore 2 ha registrato uno share del 19,7% con 3.570.000 telespettatori. Subito dopo troviamo su Canale 5 la seconda puntata della nuova edizione di Zelig con il solito duo composto da Vanessa Incontrada e Claudio Bisio. L’appuntamento con lo show comico ha registrato uno share del 14,9% e 2.297.000 spettatori. Ultimo posto sul podio invece per Le Iene presentano: Inside su Italia 1 che ha registrato uno share dell’8,8% ed è stato seguito da 1.286.000 spettatori.

Fuori dal podio: gli ascolti delle altre reti generaliste

Su Rete 4 Dritto e Rovescio ha totalizzato uno share del 5,4% ed è stato seguito da 803.000 spettatori. L’appuntamento con Piazzapulita su La 7 ha registrato uno share del 5,3% ed è stato visto da 755.000 spettatori. Amore Criminale su Rai 3 segna uno share pari al 5,2% con 989.000 spettatori. La partita di Europa Leauge: Servette – Roma in onda su TV 8 ha registrato uno share di 4,9% e 990.000 spettatori. Sul Nove il film Un principe per Natale ha ottenuto uno share del 3,1% ed è stato seguito da 591.000 spettatori. Ultima posizione poi per il secondo canale Rai che ha mandato in onda Una squadra – Il film con cui ha ottenuto uno share del 2,1% e 402.000 spettatori.