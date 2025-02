Ecco tutto quello che c’è da sapere su LOL 5, la nuova edizione dello show comico di Amazon Prime Video dove è vietato ridere.

LOL 5 si fa: è ufficiale. Lo show comico di Amazon Prime Video torna infatti con una nuova edizione, nuovi comici ma la stessa regola di sempre: chi ride è fuori. E come abbiamo visto anche nelle precedenti edizioni, trattenersi è molto complicato ma gli occhi vigili delle telecamera sono pronti a scorgere ogni risata e ammonire, e poi eliminare, chi ride fino a quando non resta un solo vincitore. Vediamo allora tutto quello che c’è da sapere su LOL 5 – Chi ride è fuori.

LOL 5: quando inizia?

Ma quando inizia LOL 5? Per vedere le varie puntate della nuova edizione, che come detto saranno sempre trasmesse da Amazon Prime Video, bisognerà aspettare la primavera del 2025. Per la precisione, le nuove puntate dello show comico saranno rilasciate sulla piattaforma streaming a partire da domenica 27 marzo 2025. Gli episodi di questa edizione saranno in totale 6.

Nell’attesa si possono vedere o rivedere, sempre su Amazon Prime Video, le varie puntate delle quattro edizioni precedenti.

LOL 5: il cast

Ma da chi sarà composto il cast di LOL 5? I comici che sono sono stati scelti per questa nuova edizione del programma sono: Federico Basso, Enrico Brignano, Flora Canto, Tommy Cassi, Raul Cremona, Geppi Cucciari, Valeria Graci, Andrea Pisani e Marta Zoboli. Saranno loro a sfidarsi a suon di gag e battute con lo scopo di farsi ridere a vicenda.

LOL 5: i conduttori

A LOL 5 – Chi ride è fuori rivedremo diversi protagonisti delle passate edizioni, a condurre la quinta edizione sarà infatti Angelo Pintus, uno dei grandi protagonisti della prima stagione dello show. Al suo fianco ci sarà un debuttante assoluto del format: Alessandro Siani. Non rivedremo invece Fedez, che era stato presente in tutte le precedenti edizioni.

LOL: i vincitori delle precedenti edizioni

Ma chi ha vinto le precedenti edizioni di LOL – Chi ride è fuori? La prima edizione era stata vinta da Ciro Priello, la seconda da Maccio Capatonda. Nella terza edizione, per la prima e finora unica volta, i vincitori sono stati due: Fabio Balsamo e Luca Bizzarri. Il vincitore della quarta edizione è stato invece Giorgio Panariello.

Fino a questo momento nessuna donna è riuscitivi a vincere. Chissà se con la quinta edizione sarà la volta buona.