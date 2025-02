Ecco dove vedere il San Marino Song Contest 2025 in streaming e in TV: il vincitore andrà all’Eurovision 2025.

A rappresentare l’Italia all’Eurovision 2025 sarà, come noto, Lucio Corsi che porterà il suo brano Volevo essere un duro con cui si è classificato al secondo posto al Festival di Sanremo. Sarebbe dovuto dovuto essere il vincitore, Olly, a rappresentare il nostro Paese con la sua Balorda nostalgia, ma il cantante genovese ha rinunciato. All’Eurovision potrebbe però esserci anche un altro artista italiano, questo grazie al San Marino Song Contest 2025 a cui partecipano molto cantanti. Vediamo allora dove vedere il San Marino Song Contest 2025.

San Marino Song Contest 2025: i cantanti

Per prima cosa vediamo chi sono tutti i cantanti che parteciperanno alla finale del San Marino Song Contest 2025:

Cantante con microfono

Bianca Atzei (Italia) – “Testacoda”

Besa (Albania) – “Tiki tiki”

Boosta dei Subsonica (Italia) – “BTW”

Vincenzo Capua (Italia) – “Sei sempre tu”

Pierdavide Carone (Italia) – “Mi vuoi sposare?”

Marco Carta (Italia) – “Solo fantasia”

Luisa Corna (Italia) – “Il giorno giusto”

Curli (Svezia) – “Juliet”

Elasi (Italia) – “Lorella”

Haymara (Italia) – “Tómame las manos”

King Foo (Slovenia) – “The edge of the world”

Paco (San Marino) – “Until the end”

Gabry Ponte (Italia) – “Tutta l’Italia”

Questo e quello (Italia) – “Bella balla”

Silvia Salemi (Italia) – “Coralli”

Angy Sciacqua (Belgio) – “I”

Taoma (Italia) – “NPC”

Teslenko (Ucraina) – “Storm”

The Rumpled (Italia) – “You get me so high”

Giacomo Voli (Italia) – “Ave Maria”

Dove vedere il San Marino Song Contest 2025 in streaming e in TV

La finale del San Marino Song Contest 2025 sarà sabato 8 marzo 2025. L’evento sarà trasmesso in diretta TV su San Marino TV a partire dalle ore 20.30 ma sarà possibile vederlo anche in Italia, in diretta TV sul canale 202, ovvero quello di Rai Radio2. Per vedere il San Marino Song Contest 2025 in streaming basta invece collegarsi alla piattaforma RaiPlay.