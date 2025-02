Affari Tuoi, il dottore voleva aiutarlo e invece…

Il protagonista della puntata di Affari Tuoi andata in onda martedì 25 febbraio 2025 è stato Marco, il concorrente della Toscana.

Spesso i concorrenti di Affari Tuoi sono diffidenti nei confronti del dottore e in molti casi fanno bene a esserlo. E questo lo sa anche il dottore che, nella puntata in onda martedì 25 febbraio 2025, ha sfruttato a suo favore la diffidenza dei concorrenti. Il protagonista della puntata è stato Marco, il concorrente della Toscana, che avrebbe senza dubbio fatto bene ad accettare le offerte di cambio pacco ricevute. Ma andiamo con ordine e vediamo come è andata la sua partita.

Affari Tuoi: la puntata in onda martedì 25 febbraio

Marco è stato accompagnato in studio dalla compagna Giovanna. All’inizio della partita gli è capitato il pacco numero 17, che non gli ha portato molta fortuna: alla prima chiamata ha eliminato il pacco da 200.000 euro. Prima della fine del giro iniziale, oltre ad alcuni pacchi blu tra cui quello da 0 euro, ha eliminato anche la possibilità di vincere i 75.000 euro.

Stefano De Martino – www.donnaglamour.it

Il dottore a quel punto ha offerto 30.000 euro ma Marco ha rifiutato. Subito dopo ha chiamato il pacco della Lombardia al cui interno c’erano 300.000 euro. Dopo aver eliminato due pacchi blu, il dottore ha offerto un cambio pacco ma Marco lo ha rifiutato.

Dopo aver eliminato altri pacchi blu e alcuni pacchi rossi dal valore però più basso, il dottore ha offerto per la seconda volta un cambio pacco ma anche questa volta la proposta è stata respinta.

Quando restavano ancora cinque pacchi da aprire, oltre al 17, restavano in gioco i premi da 50.000 e da 100.000 euro, oltre che una serie di pacchi blu. Il dottore ha chiesto se Marco avrebbe preferito un cambio pacco o un’offerta, la scelta è ricaduta sull’offerta che è stata di 15.000 euro. Rifiutata. Arrivato alla finale Marco si è ritrovato con ancora in ballo i premi da 1 euro e da 50.000 euro, il dottore ha offerto 20.000 euro ma Marco ha rifiutato. Ha fatto male, perché all’interno del pacco numero 17 c’era appena 1 euro.