Chiara Ferragni parla del suo passato, della fiducia mal riposta e conferma la querela contro Fabrizio Corona.

Chiara Ferragni è tornata al centro dell’attenzione, ma stavolta non per gli scandali della sua vita privata. Infatti, l’influencer è stata avvistata in prima fila alle sfilate di Milano e Parigi.

Nonostante le controversie, il suo legame con il fashion system resta solido. Raggiunta dall’inviato del programma Rai Lo Stato delle Cose, la Ferragni ha affrontato diversi temi, tra cui il suo rinvio a giudizio per il caso “pandoro-gate“, rivelando dettagli inediti.

Chiara Ferragni: la sua versione dei fatti

Interrogata sulle lezioni apprese dal passato, Ferragni ha ammesso: “Cosa non rifarei? Beh, tante cose. Tipo fidarmi di persone sbagliate. Ma alla fine c’è un rimedio a tutto“.

Una dichiarazione che lascia intendere come l’influencer abbia maturato maggiore consapevolezza sulle scelte fatte nel suo percorso personale e professionale.

Chiara Ferragni

Sulla vicenda del pandoro-gate, invece, ha rivelato: “Come mi sto preparando? Bene, sono serena, alla fine non ho fatto niente“.

La querela a Fabrizio Corona

Chiara Ferragni ha poi confermato di aver querelato Fabrizio Corona, spiegandone il motivo: “Sì, l’ho querelato, lo ha detto anche lui. Il motivo? Le falsità che ha detto“.

Il riferimento è a un episodio del programma Falsissimo.it, in cui Corona ha diffuso voci sui presunti amanti dell’imprenditrice digitale.

Lo stesso Fabrizio Corona, infatti, aveva raccontato: “Stamattina mi ha chiamato l’avvocato Chiesa, il mio grande avvocato, per dirmi che è arrivata la diffida dalla Ferragni. Secondo lui, non posso pubblicare nulla perché sarebbe una violazione della privacy“.

Secondo quanto rivelato nei mesi scorsi, pare che tra Chiara Ferragni e Fabrizio Corona ci fosse un accordo, una scrittura privata risalente al 2023, in cui si stabiliva che l’ex re dei paparazzi “Aveva il divieto di raccontare o commentare fatti personalissimi della loro vita privata“.