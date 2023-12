Francesca Brambilla è diventata mamma per la prima volta e lei stessa ha dato il tenero annuncio via social.

“Quest’uomo che ha rubato il mio cuore è destinato a diventare un padre amorevole, e non vedo l’ora di vedere il suo volto illuminarsi quando terrà questa creatura tra le braccia. Abbiamo imparato insieme che l’amore può cambiare tutto e siamo pronti ad abbracciare ogni sfida ed ogni gioia che il futuro ci riserva. Tanti di voi sanno che questo capitolo della mia vita, era solo il mio sogno.. ma quando c’è amore, tutto può diventare nient’altro che realtà..”.

Francesca Brambilla mamma per la prima volta: l’annuncio

In tanti in queste ore si stanno riversando sui canali social di Francesca Brambilla per farle le congratulazioni visto che, nelle ultime ore, la Bona Sorte di Avanti un Altro ha dato alla luce il frutto del suo amore per un compagno misterioso (e di cui ha protetto gelosamente l’identità durante questi 9 mesi di gravidanza). La showgirl è entusiasta nell’essere diventata madre, ma per quanto riguarda il suo compagno continua a mantenere il massimo riserbo.

“La vita è assurda e meravigliosamente imprevedibile, un amore che si è rivelato inaspettato, da una stretta di mano, ad uno sguardo, e tutto può cambiare la tua vita. Siamo lieti di condividere un capitolo ancora più emozionante della nostra storia. L’ultimo anno ha portato con sé cambiamenti meravigliosi, sorrisi condivisi, sforzi, pazienza infinita ma con un legame così profondo che ha reso ogni momento indimenticabile. Ora, con un piccolo cuore che batte insieme al nostro, siamo entusiasti di annunciare che stiamo aspettando con gioia il frutto dell’amore tra noi due”, aveva dichiarato lei via social annunciando la sua gravidanza.