In un’intima intervista al Corriere della Sera, Mietta ha confessato alcuni retroscena sui tradimenti da lei subiti.

Sull’onda delle altre vip che hanno recentemente confessato di aver subito dei tradimenti (come Belen Rodriguez e Ilary Blasi) anche la cantante Mietta ha confessato al Corriere della Sera di non esser stata immune dal tradimento di alcuni suoi ex partner. La celebre cantante in particolare ha ammesso:

“Ho tradito, ma di corna ne ho prese più io (…) però ho pareggiato il conto. Prima scoprivo le malefatte: ero un segugio, facevo le poste. E poi ricambiavo”. E ancora: “Una volta, mentre parlavo col il mio fidanzato ufficiale sul telefono fisso, per sbaglio ho lasciato acceso il cellulare con cui avevo chiamato l’altro, che non sapeva fossi impegnata ed ha sentito tutto. Non la prese benissimo”.

MIETTA

Mietta: il tradimento

Mietta oggi è felicemente fidanzata con un uomo di cui ha preferito proteggere l’identità ma in passato lei stessa ha ammesso di esser stata vittima di alcuni tradimenti.

“Ero fidanzata con Antonello, un pittore, che aveva un locale a Livorno. Bellissimo, capelli lunghi, suonava il sax, il classico tipo che piace a tutte. E infatti il bar era sempre pieno di ragazzine che gli andavano dietro. Una sera a un tavolo c’era un gruppetto particolarmente sfacciato. Ascoltai i loro commenti. Furiosa, entrai in cucina, presi il vassoio con le loro ordinazioni, tornai e glielo rovesciai addosso”, ha confessato, senza nascondere anche di esser stata vittima di gelosia.

Sui social in tanti sono curiosi di saperne di più sulla vita privata della cantante, che ha avuto un figlio insieme al suo ex, Davide Tagliapietra.