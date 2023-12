Durante la sua ultima vacanza in montagna con Bastian, Ilary Blasi ha sfoggiato un diamante da capogiro. Ecco quale sarebbe il suo costo.

Mentre sui social circolano indiscrezioni in merito a una sua presunta gravidanza, Ilary Blasi è finita al centro del gossip anche per il maestoso gioiello da lei portato al dito durante la sua ultima vacanza in montagna con il fidanzato Bastian Muller. Secondo il famoso gioielliere Carlo Eleuteri – e stando a quanto riporta La Repubblica – il gioiello varrebbe ben 100mila euro, e sarebbe la prova del “fidanzamento” avvenuto tra la conduttrice e l’imprenditore. Sarà vero?

Ilary Blasi

Ilary Blasi: l’anello di Bastian Muller

Ilary Blasi sembra aver finalmente trovato la vera felicità accanto a Bastian Muller e, dopo aver archiviato il dolore per la sua separazione da Francesco Totti (con il docufilm Unica), la showgirl è partita per una settimana bianca proprio in compagnia dell’imprenditore tedesco.

Sui social in tanti non hanno potuto fare a meno di notare il prezioso gioiello spuntato al dito della conduttrice e che, secondo indiscrezioni, sarebbe la promessa d’amore a lei fatta da Bastian. In tanti si chiedono dunque se i due convoleranno a nozze una volta ultimata la definitiva separazione tra Ilary e Francesco Totti, ma al momento sulla questione non è dato sapere di più.

Durante la vacanza in montagna la conduttrice avrebbe evitato di sciare e, secondo indiscrezioni, questo testimonierebbe che sarebbe in attesa del suo quarto figlio. Sarà vero? Al momento sulla questione non sono emerse conferme e lei ha preferito non pronunciarsi in merito alla questione.