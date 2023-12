Ilary Blasi si è concessa un weekend a St Moritz con il fidanzato Bastian Muller, e sui social ha postato alcuni scatti da capogiro.

Ilary Blasi e Bastian Muller si sono concessi una vacanza all’insegna dell’amore a St Moritz e la stessa showgirl ha postato alcune foto del romantico soggiorno trascorso insieme al fidanzato, di cui sembra essere più innamorata che mai. I due hanno cenato insieme in un ristorante, sono andati a sciare e, infine, si sono concessi una rilassante sauna in un hotel extralusso.

Ilary Blasi e Bastian Muller: il weekend romantico

A pochi giorni dall’uscita del suo discusso docufilm, Unica (in cui ha svelato i retroscena sul suo addio allo storico marito, Francesco Totti), Ilary Blasi è partita per la Svizzera in compagnia del fidanzato Bastian Muller e, sui social, ha condiviso alcune foto per provare il loro grande amore. Tra baci appassionati e ristoranti romantici, l’amore tra i due sembra procedere a gonfie vele e, secondo indiscrezioni, i due potrebbero presto decidere di andare a vivere insieme.

Al momento sulla questione non è dato sapere di più e Ilary Blasi ha sempre cercato di mantenere il massimo riserbo sulla questione. Lei e Bastian fanno ormai coppia fissa da oltre un anno, e sembra che l’imprenditore abbia instaurato uno splendido rapporto anche con i tre figli che la conduttrice italiana ha avuto insieme al suo ex marito, Francesco Totti. Sulla loro storia d’amore emergeranno ulteriori dettagli?