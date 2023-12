L’ex naufraga Daniela Martani ha confessato alcuni dettagli intimi e inaspettati sulla sua vita privata.

L’ex naufraga Daniela Martani è stata intervistata a La Zanzara e ha confessato i dettagli sulla sua particolare condizione che, da 3 anni, l’avrebbe portata a non avere alcun rapporto intimo (né con gli uomini né con le donne).

“Ho scoperto di essere stata da sempre demise*suale, non ho mai provato attrazione fisica nei confronti di un uomo dicendo ‘me lo sco*erei, me lo porterei a letto’. Io ho sempre pensato a una relazione sentimentale. Al di fuori di quello, non capita mai di desiderare di andare a letto con un uomo ed è un problema. Mi è capitato di innamorarmi nella mia vita, ma adesso sono già tre anni che non sto con nessuno e con ho rapporti. L’ase*sualità è un orientamento”, ha confessato.

Daniela Martani

Daniela Martani: la confessione intima

Daniela Martani si è lasciata intervistare a La Zanzara e, per la prima volta, ha specificato perché sarebbe single da oltre 3 anni e non avrebbe alcun rapporto intimo con dei partner. La Martani ha anche sottolineato che dalla sua situazione “non si guarisce, è una condizione di vita”.

Durante la sua partecipazione all’Isola dei Famosi, la Martani aveva confessato alcuni retroscena su quello che sarebbe stato per lei il suo uomo ideale e aveva detto: “Deve essere bello, simpatico, intelligente, sensibile, onesto, sincero… che sappia rifare i letti, sappia pulire per terra”. Il volto tv aveva anche sottolineato che il suo uomo dei sogni avrebbe dovuto essere vegetariano. Sulla vicenda emergeranno ulteriori dettagli? In tanti, tra i fan, sono curiosi di saperne di più.