Chiara Ferragni e Fedez si sono concessi alcuni scatti bollenti a Sant Moritz, e sui social sono stati bersagliati di critiche.

Non è la prima volta che Chiara Ferragni e Fedez pubblicano foto “audaci” e bollenti” sui loro canali social e, nelle ultime ore, i due sono finiti nell’occhio del ciclone per alcune foto fatte difronte a uno specchio dell’ultimo hotel in cui hanno alloggiato, a Sant Moritz.

Nelle foto l’influencer è ritratta senza reggiseno e con uno striminzito perizoma color carne, mentre il rapper indossa solo i boxer e non ha la t-shirt. Sui social in tanti hanno dimostrato di non apprezzare affatto gli scatti bollenti della coppia, e c’è chi la ha aspramente criticata.

Chiara Ferragni e Fedez: le critiche sui social

Chiara Ferragni e Fedez hanno pubblicato alcuni scatti bollenti sui social, e sono stati bersagliati da una vera e propria ondata di critiche. “Lo fate solo per esibizionismo”, ha scritto qualcuno, mentre altri hanno aggiunto: “A questo punto, mettetela su OF”, e ancora: “Neanche gli adolescenti postano queste foto…”.

I due al momento hanno preferito non replicare alle numerose critiche circolate in rete e, in tanti, si chiedono se prima o poi lo faranno. Chiara Ferragni di recente ha replicato personalmente a chi l’ha criticata per i suoi scatti senza veli sui social e ha affermato di volersi sentire libera, in quanto donna, di mostrare il proprio corpo senza paura e senza alcuna vergogna.