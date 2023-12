Sabrina Salerno ha confessato che, da due anni, sarebbe vittima di una stalker e ha raccontato il suo dramma.

La celebre cantante e attrice Sabrina Salerno, ha confessato i retroscena in merito alla drammatica situazione che si troverebbe a vivere da ben 2 anni, ossia da quando ha iniziato ad essere perseguitata da una stalker.

“Lei è una donna francese con gravi problemi psicologici. Ho sporto denuncia per stalking in Italia e in Francia, sto aspettando il codice rosso, ovvero il procedimento che prevede un intervento immediato”, ha ammesso a La Stampa, e ancora: “È ossessionata, dice di essere mia moglie e che il diavolo ci separa. Ho le scatole piene di questa storia, sono due anni che vivo in ansia, penso alle donne impaurite che non hanno una rete intorno come me. Basta piangere ai funerali e non fare niente per cambiare le cose. Continuano a morire donne, è un fallimento. Bisogna denunciare, ascoltare, inasprire le pene”.

Sabrina Salerno ha confessato di essere vittima di una stalker che avrebbe gravi problemi psicologici e ha anche ammesso che, nonostante abbia sporto denuncia, continuerebbe a vivere nella paura perché non conoscerebbe l’identità della donna in questione.

“Nonostante la denuncia nessuno mi dice niente: non so chi è, se è pericolosa. Convivo con la paura di trovarmela davanti, temo la reazione che potrei avere e anche le conseguenze, visto che se qualcuno entra in casa tua armato e ti difendi qui in Italia finisci anche in galera”, ha ammesso la cantante a La Stampa. Sabrina Salerno ha svelato che da due anni vivrebbe nel terrore a causa della vicenda e, sui social, in tanti le hanno espresso la loro vicinanza e la loro solidarietà. Alla questione seguiranno ulteriori sviluppi?