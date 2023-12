Con una simpatica cartolina di Natale, Hilary Duff ha annunciato al mondo di essere in attesa per la quarta volta.

Hilary Duff e suo marito, Matthew Koma, saranno genitori per la quarta volta: i due lo hanno annunciato con una simpatica cartolina di Natale in cui li si vede in un momento di routine quotidiana con i loro altri tre figli: Luca Cruz (il figlio che l’attrice ha avuto dalla sua precedente unione con Mike Compie) e Banks Violet e Mae James (nate rispettivamente nel 2018 e nel 2021). “Questo per quanto riguarda le notti silenziose”, si legge nella didascalia all’immagine.

Hilary Duff: il quarto figlio

Con un ironico post via social Hilary Duff ha annunciato che sarà presto madre per la quarta volta e in tanti tra fan, amici e colleghi le hanno fatto le loro congratulazioni. L’attrice e suo marito Matthew Koma stanno insieme nel 2015 e, nel 2019, sono diventati marito e moglie.

Oggi hanno costruito una splendida famiglia allargata, e Koma si considera una sorta di secondo padre anche per Luca Cruz, il figlio maggiore che Hilary Duff ha avuto da una sua precedente unione. Sui social in tanti hanno accolto la notizia della gravidanza dell’attrice con i loro messaggi d’affetto e di calore, e non vedono l’ora di saperne di più sull’arrivo del suo quarto figlio (che al momento non è dato sapere se sarà un maschio o una femmina).