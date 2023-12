Il 5 dicembre Maria De Filippi ha compiuto 62 anni e Pier Silvio Berlusconi ha fatto un importante gesto nei suoi confronti.

Il 5 dicembre Maria De Filippi ha spento 62 candeline e ha aperto le porte del suo ufficio al settimanale Chi, che le ha dedicato un servizio fotografico per la speciale occasione.

Per la conduttrice si è trattato di un compleanno malinconico, visto che è stato il primo senza la presenza di suo marito Maurizio Costanzo. Stando a quanto riporta Chi, l’amministratore delegato Mediaset Pier Silvio Berlusconi avrebbe quindi voluto fare un gesto speciale nei confronti della conduttrice e si sarebbe recato nel suo studio per farle visita nel giorno del suo compleanno.

Maria De Filippi: il 62esimo compleanno

Maria De Filippi ha spento 62 candeline e in tanti tra i suoi amici e colleghi le hanno inviato dei fiori per celebrare la speciale giornata. In via del tutto eccezionale la conduttrice ha aperto la porta del suo ufficio al settimanale Chi, che l’ha immortalata serena e sorridente durante la speciale giornata. In tanti sui social hanno rivolto i loro omaggi alla conduttrice, e sono in attesa di saperne di più in merito alla sua vita privata.

Lo scorso 24 febbraio, Maria De Filippi ha perso suo marito Maurizio Costanzo e, dopo alcuni giorni di lutto, ha deciso di tornare a lavoro. In tanti le hanno espresso la loro solidarietà e la loro vicinanza ed è noto quanto lei e il famoso conduttore fossero stati legati.