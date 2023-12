Il mondo del cinema piange l’attore Andre Braugher, vincitore di due Emmy per le sue interpretazioni in Homicide e Thief.

Il mondo del cinema è in lutto per la scomparsa dell’attore statunitense Andre Braugher, vincitore di due Emmy per le sue interpretazioni in Homicide e Thief. Aveva 61 anni e la sua scomparsa sarebbe avvenuta a seguito di una breve malattia.

L’esordio tv era giunto per lui 1989 con un piccolo ruolo nella celebre serie Kojak. Nello stesso anno aveva fatto il suo esordio al cinema in un film importante come Glory – Uomini di gloria. E a seguire aveva recitato in Schegge di paura, City of Angels, I Fantastici 4 e Silver Surfer. A regalargli il successo era stato il ruolo del detective Frank Pembleton in Homicide.

Andre Braugher è morto: il lutto

L’attore era sposato da oltre 30 anni con la sua co-star di Homicide Ami Brabson, e insieme a lei aveva avuto i suoi tre figli. In queste ore in tantissimi tra fan, amici e colleghi hanno espresso via social il loro cordoglio per la notizia della sua scomparsa e stanno esprimendo il loro dolore via social.