Mara Venier non ha fatto segreto di provare profonda nostalgia per suo marito, Nicola Carraro che, come ogni anno, trascorre alcuni mesi senza di lei nella loro lussuosa casa a Santo Domingo. Nelle scorse ore la conduttrice ha commentato un post via social del marito esprimendo la sua nostalgia nei suoi confronti e scrivendo: “Torna caz***ola!”. Nicola Carraro dal canto suo ha risposto: “Arrivooo”.

Mara Venier

Mara Venier: la nostalgia del marito

Mara Venier ha un rapporto davvero speciale con suo marito Nicola Carraro e, attraverso i social, non manca di dedicargli qutodianamente tutto il suo amore. Molto presto Nicola Carraro farò rientro in Italia per trascorrere le feste di Natale in compagnia della famiglia e riabbracciare così anche sua moglie, Mara Venier.

La conduttrice ha recentemente affermato che quella in corso potrebbe essere l’ultima edizione di Domenica In da lei condotta, e ha specificato che il suo sogno sarebbe quello di poter trascorrere più tempo in compagnia della famiglia e dei suoi nipoti. Di recente sua figlia Elisabetta Ferracini è rimasta vedova, e la conduttrice non ha mancato di starle accanto in un momento così difficile e doloroso.

La conduttrice ha ricordato il genero Pier Francesco Forleo affermando via social: “Pier, sei stato un genero meraviglioso..hai portato solo gioia e amore nella nostra famiglia ..ed io ti ho voluto bene come un figlio….Siamo tutti annientati tutto troppo veloce”.