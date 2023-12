Al Grande Fratello Greta Rossetti ha confessato per la prima volta di essere ricorsa al botox per una parte del corpo del tutto inaspettata.

Al Grande Fratello Greta Rossetti ha fatto parlare di sé per via di alcuni ritocchini che lei stessa ha ammesso di aver fatto, salvo poi pentirsene. In particolare la concorrente avrebbe deciso di sfruttare le qualità del botox per migliorare l’aspetto delle sue ascelle, ma ha anche ammesso che oggi, se potesse tornare indietro, non lo farebbe.

Greta Rossetti: il botox

Al Grande Fratello Greta Rossetti è tornata a far parlare di sé per le sue confessioni in merito al botox: parlando con le altre concorrenti infatti avrebbe affermato di essere ricorsa a questa particolare tecnica estetica alle ascelle per “evitare di sudare”. “Letizia, accanto a lei, le ha chiesto perché. E lei ha risposto che in pratica serve per non far uscire i liquidi, quindi per non sudare. Ma, come ha spiegato, il sudore poi esce dalle mani, infatti lei ha spesso le mani sudate”, avrebbe detto Greta (stando a quanto riporta Novella 2000). La confessione della concorrente ha presto fatto il giro dei social, e non ha mancato di suscitare la reazione di stupore da parte dei fan.

