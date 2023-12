Giorgia Meloni è stata paparazzata da Chi mentre si concedeva un ritocco al look in un famoso salone di bellezza a Roma.

Giorgia Meloni a fatto visita al suo salone di bellezza di fiducia per un ritocco ai capelli e nel frattempo, stando a quanto riporta Chi, non avrebbe lasciato neanche per un istante il suo telefono.

Da un anno è la premier italiana e, nell’ultimo periodo, ha dovuto far fronte alla separazione da Andrea Giambruno e al clamore mediatico che ne è seguito. Finora, sulla questione, la presidente del consiglio ha preferito mantenere il massimo riserbo.

Giorgia Meloni ritocca il look: le indiscrezioni

Nonostante i molti impegni istituzionali, Giorgia Meloni non ha rinunciato a far aggiustare il suo look e nelle ultime ore è stata paparazzata da Chi in un famoso salone di bellezza nel quartiere in cui abita, in zona Eur. Durante la sua seduta dal parrucchiere, la premier non avrebbe tolto neanche per un istante i suoi occhi dal suo smartphone, ed è probabile che attraverso di esso si sia tenuta aggiornata sulle questioni lavorative e sugli impegni relativi a sua figlia Ginevra.

La bambina è rimasta a vivere insieme a lei dopo che, di recente, lei e Andrea Giambruno hanno annunciato pubblicamente il loro addio (a causa dei fuori onda di lui resi noti da Striscia la Notizia). Dopo aver annunciato l’addio, la presidente del consiglio ha preferito mantenere il massimo riserbo sulla questione.