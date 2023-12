A Vanity Fair Nicolas Vaporidis ha svelato il suo addio al cinema e il suo nuovo inizio nel ristorante che ha aperto a Londra.

Nicolas Vaporidis si è confessato a cuore aperto con Vanity Fair, raccontando il successo sfrenato da cui è stato travolto durante i suoi 20 anni d’età e l’inversione di rotta subita dalla sua carriera dopo i 30. Oggi Vaporidis ha deciso di dire addio al cinema e sta aprendo un ristorante a Londra, Taverna Trastevere.

“Taverna Trastevere ha iniziato ad avere sempre più successo, io ad accantonare l’idea di fallimento e ad abbracciare quella di opportunità. E mi sono innamorato di ciò che stavo facendo”, ha confessato a Vanity Fair in quella che lui stesso ha definito la sua “ultima intervista”.

Nicolas Vaporidis

Nicolas Vaporidis: l’addio al cinema

Dopo pellicole di successo come Notte prima degli esami e Come tu mi vuoi, Nicolas Vaporidis ha deciso di lasciare per sempre il cinema e il mondo dello spettacolo e dedicarsi completamente al progetto del suo ristorante, Taverna Trastevere.

L’attore ha anche svelato perché, nel 2022, ha deciso di partecipare all’Isola dei Famosi dopo che, per anni, è stato lontano dalle luci dei riflettori. “Per congedarmi dal sistema, arrivederci e grazie. Poi, ho chiesto un sacco di soldi e me li hanno dati”, ha ammesso, e ancora: “Odiavo stare all’Isola, mi vergognavo come un ladro: altro che esperienza di vita! Ma mi avrebbe dato una bella sicurezza economica. Da regolamento, se avessi lasciato non avrei preso nulla. Allora, sorprendendomi di me stesso, ho resistito.”

Oggi Vaporidis sembra aver trovato finalmente la felicità con il progetto del suo ristorante e con una relazione sentimentale che prosegue da ben 2 anni. “Credo che mi risposerò. La prima volta è stata una prova generale e di solito, se va male, il debutto è un successo”, ha ammesso (pur mantenendo il massimo riserbo per quanto riguarda l’identità della sua fidanzata).