Diletta Leotta si è concessa un pomeriggio di relax in spa con sua figlia Aria e le sue amiche, e ai fan dei social non è sfuggito un dettaglio.

Sui social Diletta Leotta ha condiviso le tenere foto del pomeriggio trascorso in spa in compagnia delle sue amiche (tra cui Elodie) e della piccola Aria (la figlia che lei e Loris Karius hanno avuto insieme lo scorso agosto).

Sui social le immagini hanno fatto il pieno di like da parte di fan, amici e colleghi, e in tanti hanno notato che la conduttrice abbia un piccolo tatuaggio sull’inguine, proprio come la showgirl Belen Rodriguez. Il tatuaggio di Belen raffigura una farfalla, mentre la conduttrice di DAZN ha una piccola stella.

Diletta Leotta: relax in spa con la figlia

Diletta Leotta è più felice che mai insieme alla sua piccola Aria e, nelle ultime ore, lei stessa si è mostrata durante un breve soggiorno in spa trascorso in compagnia della sua bambina e delle sue più care amiche. I fan dei social hanno ironizzato sul tatuaggio della conduttrice sull’inguine, e in tanti hanno lodato la sua perfetta forma fisica (a pochi mesi dal parto).

Oggi Diletta Leotta sembra essere più felice che mai nonostante lei e Loris Karius continuino a vivere a loro relazione a distanza per via dei loro rispettivi impegni di lavoro. I due cercano d’incontrarsi ogni volta che possono, e il calciatore ha più volte espresso la sua nostalgia nei confronti della figlia.