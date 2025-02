Morgan sfoga il suo dolore: “Mi hanno tolto la musica, ciò significa avermi tolto la vita”. Il 14 marzo l’incontro con l’ex Angelica.

Si torna a parlare di Morgan, l’eccentrico cantautore che da quasi un anno è coinvolto nella causa intentata dall’ex compagna Angelica, che lo ha accusato di stalking.

Il 14 marzo, Morgan incontrerà l’ex fidanzata Angelica Schiatti e i suoi avvocati per una mediazione sulla causa di stalking. Questa notizia, riportata da Selvaggia Lucarelli su Il Fatto Quotidiano, segna un momento cruciale nella vita di Morgan, noto per le sue posizioni forti e il suo talento musicale.

Ma intanto il cantautore si è lasciato andare a un duro sfogo.

L’importanza dell’incontro di mediazione

Il Tribunale di Lecco ha accolto la richiesta di Morgan di partecipare a una procedura di giustizia riparativa, che offre un’opportunità per risolvere il conflitto attraverso il dialogo.

Questo incontro, che coinvolgerà un mediatore e un percorso di lavoro con specialisti, potrebbe portare a una riduzione della pena per Morgan. La decisione del tribunale rappresenta una chance per ricomporre la situazione e trovare un accordo in modo da affrontare il conflitto in modo costruttivo.

Morgan

In attesa di questo incontro, Morgan ha condiviso il suo profondo dolore sui social, esprimendo la sua frustrazione con la frase: “Mi hanno tolto la musica, ciò significa avermi tolto la vita“.

Il lungo sfogo di Morgan

In un lungo sfogo, ha descritto la sensazione di perdita e impotenza che prova, domandandosi come sia possibile privare qualcuno della propria ragione di vita.

Morgan ha dichiarato: “La sensazione è atroce, angosciante” e ha messo in evidenza la mancanza di ammirazione e l’indifferenza che percepisce intorno a lui.

Morgan ha concluso il suo messaggio lamentandosi di un altro inverno passato senza la sua musica, un’assenza che sente sia dolorosa non solo per lui, ma anche per i suoi fan.