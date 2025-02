Justin Bieber e la ricaduta nel tunnel della droga: il cantante rompe il silenzio

Justin Bieber rompe il silenzio sulle voci della presunta ricaduta nel tunnel della droga: cosa sta succedendo al cantante.

Negli ultimi giorni, il nome di Justin Bieber è tornato al centro dell’attenzione per presunti problemi legati all’uso di droga. Dopo la diffusione di alcune immagini che lo ritraevano visibilmente stanco, sui social hanno iniziato a circolare teorie secondo cui la popstar canadese sarebbe ricaduta nelle dipendenze del passato a causa dei forte stress causato dal caso Diddy che ha sconvolto il mondo intero.

Ma scopriamo che cosa sta succedendo.

Justin Bieber: un anno di cambiamenti per il cantante

Secondo quanto riportato da Rolling Stone, il team di Bieber ha sottolineato come l’ossessione del pubblico per la sua salute fisica e mentale sia diventata “Estenuante e pietosa“. La dichiarazione rilasciata alla stampa, e riportata da TMZ, ribadisce che il cantante sta vivendo un periodo di grande trasformazione, avendo chiuso amicizie e collaborazioni professionali che non lo aiutavano più nel suo percorso di crescita.

Justin and Hailey Bieber Slam Online Speculation Claiming He's Using Drugs | Click to read more 👇 https://t.co/CePJWaxcGt — TMZ (@TMZ) February 23, 2025

Nonostante le dicerie, Justin Bieber è attualmente concentrato sulla sua carriera musicale e sulla sua vita privata accanto alla moglie Hailey Bieber, che da poco è diventata mamma. Secondo TMZ, il recente aspetto provato della star non era dovuto all’uso di sostanze, ma a una notte insonne passata in studio di registrazione e alla cura del suo bambino.

Il passato di Justin Bieber e il difficile periodo del cantante

La preoccupazione dei fan per la salute del cantante canadese arriva in un momento di forte stress per Bieber, che nell’ultimo anno è stato coinvolto nel controverso caso legato a Diddy.

Il rapper Puff Daddy, infatti, è in carcere per le molteplici accuse di molestie (oltre ad accuse anche ben peggiori). Secondo alcuni rumors che circolano online, Bieber sarebbe una delle presunte “vittime” del rapper quando era molto giovane.