Rkomi ironizza sul suo modo di cantare con un video dalla logopedista. L’autoironia conquista i fan: “Ha guadagnato punti!”.

Rkomi, dopo la partecipazione a Sanremo 2025 con Il ritmo delle cose, è tornato al centro dell’attenzione con un video inaspettato. Il brano, nonostante il penultimo posto nella classifica finale, è diventato virale sui social, soprattutto per il modo in cui il cantante pronuncia le parole. Molti utenti hanno ironizzato sul suo presunto “corsivo” nel cantato, e Rkomi ha deciso di rispondere con autoironia. Scopriamo che cosa ha fatto il cantante.

Rkomi va dalla logopedista per correggere il corsivo

In un video pubblicato online, il cantante appare in videochiamata con Angelica Massera, attrice e comica che si presenta anche come “logopedista dei cantanti“.

Nel siparietto, Massera cerca di correggere la pronuncia di Rkomi, invitandolo ad articolare meglio le vocali e a evitare il tipico “corsivo” che lo ha reso oggetto di meme.

L’autoironia di Rkomi conquista i fan

Il video ha subito conquistato i fan, che hanno elogiato l’autoironia dell’artista. “Con questo ha guadagnato punti” ha scritto un utente, mentre altri hanno commentato con frasi come “L’autoironia salverà il mondo” e “Questo video è geniale!“.

Rkomi non si è limitato solo alla gag, ma ha anche condiviso un post su Instagram dove ha parlato della sua esperienza sanremese e del suo stile di canto. Ha spiegato che il suo intento è quello di scomporre il linguaggio, spezzare le parole e creare un effetto particolare per trasmettere emozioni e sensazioni uniche.

Nonostante le critiche per la sua pronuncia, il cantante ha dimostrato di saper trasformare ogni situazione in un’opportunità per intrattenere e coinvolgere il pubblico. La viralità del suo brano e del video con la logopedista conferma che, anche senza un grande risultato in classifica, Rkomi ha saputo lasciare il segno in questa edizione del Festival.