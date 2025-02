Platinette ricoverato in ospedale, paura per il conduttore televisivo: “Sto tornando a casa”, il video su Instagram.

Ancora preoccupazione per Mauro Coruzzi, alias Platinette, che torna in ospedale generando una grande preoccupazione tra i fan.

Per rassicurare i suoi follower, il conduttore ha condiviso un video sui social in cui rivela come sta e cosa gli è successo. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Platinette: il ricovero e il messaggio ai fan

Mauro Coruzzi ha condiviso un video su Instagram che ha preoccupato i suoi fan.

Nel filmato, si mostra sdraiato su un lettino ospedaliero, con un sorriso rassicurante, e spiega di essere stato assente nelle ultime settimane a causa di un problema di salute.

“Sono ricoverato per controlli, il mio disturbo è apparso poco prima di Sanremo” racconta Platinette, che ha rivelato che dopo diversi accertamenti è finalmente pronto per tornare a casa.

Nel video, Coruzzi appare visibilmente provato e fatica a parlare, un dettaglio che ha immediatamente suscitato preoccupazione tra i suoi seguaci. Il giornalista e conduttore televisivo aveva già affrontato un ictus due anni fa, e questa nuova difficoltà nel linguaggio potrebbe essere il segnale di una ricaduta. Tuttavia, il suo messaggio positivo e la volontà di rassicurare i fan fanno sperare in un miglioramento della sua condizione.

Il legame con la musica di Giorgia

Nella didascalia del post, Platinette ha citato il brano “La cura per me” di Giorgia, un gesto che potrebbe nascondere un messaggio di speranza e gratitudine. Non è chiaro se il cantante abbia trovato conforto nella canzone durante il periodo di degenza, ma il riferimento ha emozionato i suoi follower. Resta da vedere se Giorgia risponderà a questo toccante omaggio.

Mentre Platinette si prepara a lasciare l’ospedale, i fan attendono aggiornamenti sulla sua salute e intanto gli augurano una pronta guarigione.