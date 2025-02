Mauro Coruzzi racconta la sua rinascita dopo l’ictus. Non si arrende: “Non mollo, sto imparando a parlare di nuovo”.

Mauro Coruzzi, conosciuto al pubblico come Platinette, ha vissuto un periodo molto difficile dopo essere stato colpito da un ictus ischemico il 14 marzo 2023. Il ricovero e la lunga riabilitazione hanno messo a dura prova non solo la sua capacità di muoversi, ma anche quella di parlare. Oggi, però, con grande determinazione, sta affrontando un lungo percorso di recupero. Ospite a Verissimo, Coruzzi ha raccontato il suo percorso di guarigione, lasciandosi andare a confessioni inedite.

Mauro Coruzzi: “Non tornerò come prima, ma non mollo”

Mauro Coruzzi ha raccontato a Silvia Toffanin la difficoltà di trovarsi improvvisamente senza la capacità di esprimersi, un elemento che ha sempre rappresentato una parte fondamentale della sua vita.

Malgrado le difficoltà, il conduttore ha dichiarato di stare imparando di nuovo a parlare grazie alla logopedia, un processo che definisce simile a quello di un bambino che impara a comunicare.

Tuttavia, le rassicurazioni di chi gli dice che tornerà come prima, Coruzzi è consapevole che non sarà mai come prima, ma non ha intenzione di arrendersi. La sua forza di volontà è la sua alleata in questa sfida quotidiana.

“So che quando le persone pensano di farmi stare bene e mi dicono: “Tornerai come prima”, non è vero, lo so benissimo ma io non mollo” ha confessato.

L’intervento di Coruzzi e la triste notizia

Coruzzi ha anche parlato di quanto sia stato fondamentale l’intervento immediato dei suoi fisioterapisti, che hanno riconosciuto subito i segni dell’ictus e hanno agito prontamente.

Inoltre, l’esperienza lo ha portato a riflettere sull’importanza di uno stile di vita sano, poiché, come ha confessato, i vizi e lo stress avrebbero giocato un ruolo importante nel suo episodio.

Oltre alla sua lotta, Coruzzi ha condiviso anche la triste notizia della malattia della sorella, recentemente diagnosticata con il Parkinson. La malattia, che progressivamente compromette i movimenti e le funzioni vitali, è un duro colpo per il conduttore, che non ha nascosto la sua sofferenza per il lento ma inesorabile peggioramento delle condizioni della sorella.