Donald Trump non caccerà il principe Harry dagli Stati Uniti, poi lancia una stoccata a Meghan Markle. Cos’ha detto il Tycoon.

Dopo l’elezione di Donald Trump sembrava che la permanenza negli Stati Uniti del principe Harry fosse a rischio, a causa delle dichiarazioni contenute nel suo libro, Spare, in cui ha rivelato di aver fatto uso di droga.

Ma adesso che Trump si è ufficialmente insediato nella Casa Bianca sono cambiate le cose. Il presidente degli USA, infatti, è tornato sull’argomento e ha lanciato una pesante stoccata a Meghan Markle. Scopriamo che cosa ha detto il Tycoon.

Trump sul principe Harry: “Lo lascerò in pace”

Nel corso di un’intervista al New York Post, Trump ha affermato: “Non voglio farlo, lo lascerò in pace. Ha già abbastanza problemi con sua moglie. Lei è terribile“.

La dichiarazione arriva dopo anni di relazioni tese tra la famiglia reale britannica e il tycoon.

Donald Trump

In passato, Meghan Markle aveva criticato aspramente Trump definendolo divisivo e misogino, mentre Harry lo aveva accusato di non essere un modello di leadership.

D’altro canto, lo stesso Trump aveva dichiarato in passato che secondo lui il principe Harry sarebbe “frustato” da Meghan Markle.

Il contrasto tra i fratelli: Trump su William

Sebbene i rapporti con Harry e Meghan siano stati problematici, Trump ha invece elogiato il Principe William, definendolo un “Giovane eccezionale“.

Il tycoon ha avuto l’opportunità di incontrare William a Parigi, durante la riapertura della cattedrale di Notre-Dame, a dicembre 2024. Questo incontro ha portato Trump a esprimere ammirazione per il fratello maggiore di Harry, una relazione che sembra più cordiale rispetto a quella con il duca di Sussex.

Ora la domanda è: Harry commenterà le dichiarazioni di Donald Trump? Non ci resta che attendere per scoprirlo. Intanto il fratello minore di William può tirare un sospiro di sollievo sapendo che il presidente non tenterà di cacciarlo dal Paese.