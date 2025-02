Pronti, via: il Festival di Sanremo 2025 è praticamente già iniziato. Gerry Scotti è intervenuto in conferenza stampa per affrontare diversi temi.

Non solo i primi incidenti ai big in gara con una recente problematica ad una artista. Il Festival di Sanremo 2025 è iniziato a tutti gli effetti con la conferenza stampa odierna a cui ha preso parte Carlo Conti ma anche Gerry Scotti, co-conduttore della prima serata insieme ad Antonella Clerici, alto volto di spicco della Rai e, ora, anche della kermesse musicale. Proprio Scotti ha commentato tra le altre cose, anche le voci di un possibile trasferimento dell’evento a Mediaset.

Gerry Scotti a Sanremo con Carlo Conti e la Clerici

Il Festival di Sanremo 2025 è iniziato ufficialmente con la conferenza stampa della vigilia alla quale hanno preso parte, oltre a Carlo Conti, anche i primi co-conduttori, quelli che saliranno sul palco dell’Ariston la prima serata, ovvero Antonella Clerici e Gerry Scotti. Proprio l’uomo ha avuto modo di soffermarsi su diversi aspetti legati all’evento.

Il presentatore e volto storico di Mediaset si trova protagonista nella rete “rivale”. Una novità davvero particolare che lui stesso ha voluto commentare con ironia: “Sono colui che ha condotto meno Festival della storia di Sanremo! Ringrazio la Rai per avermi fatto sentire così amato, nonostante l’appartenenza ad un’altra azienda (Mediaset, ndr)”, ha detto Scotti.

Ipotesi Festival a Mediaset: le parole

Nelle scorse settimane si era divulgata anche l’ipotesi di vedere, in futuro, il Festival di Sanremo spostarsi dalla Rai a Mediaset. In questo senso, Gerry ha commentato in modo molto chiaro facendo capire la propria posizione: “Non sottende nulla di questo la mia presenza, è più facile che io conduca il Festival qui alla Rai che Mediaset si prenda tutto il baraccone. Silvio cosa avrebbe detto? ‘Mettiti la cravatta’, come mi diceva ogni volta. Non ho mai sentito seriamente parlare di un’operazione del genere e mi sembra fantasia pura discuterne adesso”.