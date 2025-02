Tony Effe si improvvisa barista a Sanremo: cibo per tutti al chiosco, le foto

Già tanto chiacchierato per Sanremo, Tony Effe inizia in modo inedito l’avventura alla kermesse musicale. Eccolo in versione barista.

Ha fatto le sue previsioni su chi trionferà a Sanremo 2025. Adesso Tony Effe ha iniziato a tutti gli effetti il proprio percorso all’evento musicale più importante dell’anno in Italia. Il rapper, già di per sé molto chiacchierato, è stato protagonista in versione barista in un chiosco inaugurato in queste ore proprio nel lungomare sanremese dal nome ‘Damme da magnà’, curato dallo chef Ruben Bondì. Sui social le immagini subito virali.

Tony Effe a Sanremo: da Fedez al duetto con Noemi

Ci si poteva aspettare davvero di tutto da parte di Tony Effe per questo Sanremo 2025 ma nessuno si sarebbe atteso qualcosa di simile. Il rapper, al centro dell’attenzione mediatica per le note vicende di dissing con Fedez, anche lui tra i big in gara, e il duetto speciale con Noemi, si è messo in evidenza per qualcosa di inedito.

Tony Effe – www.donnaglamour.it

Il cantante, in gara con ‘Damme ‘na mano’, ha scelto di avvicinarsi alla prima serata della kermesse musicale in modo molto originale. Liti con qualche big? No. Anticipazioni su outfit o particolari polemiche? Neppure. Effe è stato autore di un gesto molto speciale in un chiosco del lungomare sanremese dove ha vestito i panni di barista…

Il rapper in versione barista: le foto

Come è stato possibile vedere anche via social, Effe è arrivato poco dopo le 11 nel lungomare di Sanremo al chiosco ‘Damme da magnà’ curato dallo chef Ruben Bondì. Per il rapper solita canotta bianca e pelliccia e compagnia speciale, quella della fidanzata, Giulia De Lellis. Tutto qui? Assolutamente no. Il rapper, in gara al Festival con la canzone ‘Damme ‘na mano’, si è messo per l’occasione al banco, lanciando box con polpette e maritozzi ad un centinaio di fan che si sono avvicinati incuriositi. Sul posto, da quanto appreso, si sono poi avvicinati anche Noemi e Rkomi. Gli scatti di Tony sono subito diventati virali generando molteplici reazioni. Se questo è l’inizio ci sarà da dviertirsi…