Ornella Vanoni fa una battuta scherzosa su Sanremo 2025, ma cala il gelo in studio: “Sabato sera decedo finalmente”.

A poche ore dall’inizio di Sanremo 2025, Ornella Vanoni ha catturato l’attenzione dei media con una battuta ironica e inaspettata. Durante la sua ospitata a Che Tempo Che Fa, la Signora della canzone italiana, nota per il suo carattere schietto e senza peli sulla lingua, ha rivelato di non vedere l’ora che inizi il Festival. “Troppi cantanti, sarà lunghissimo, io morirò. Sabato sera decedo finalmente, me ne vado!” ha scherzato, lasciando tutti sorpresi.

Ornella Vanoni continua a sfornare successi

Nonostante la sua battuta provocatoria, la carriera di Ornella Vanoni continua a brillare. L’artista ha ottenuto un successo straordinario con il brano “Santa Alegria“, cantato insieme a Mahmood.

Il pezzo ha conquistato il pubblico mondiale, superando i 40 milioni di visualizzazioni, di cui 5 milioni solo negli Stati Uniti. Un successo che ha portato la Vanoni in copertina su Vanity Fair, che ne ha riconosciuto il talento e la grandezza della sua carriera.

Qui il video dell’ospitata di Ornella Vanoni a Che Tempo Che Fa.

Sul successo del brano, la cantante ha commentato: “Vedere una donna in età come me, con un ragazzo così giovane e così carino anche e questa dolcezza che c’è fra noi, è quello che è piaciuto. La dolcezza non c’è più, non siamo più abituati a vederla, nemmeno tra due cantanti che si stanno esibendo insieme, perché uno cerca di cantare meglio dell’altro“.

Ha, poi, continuato: “Qui c’è un insieme di tenerezza, la chiamerei così, è un po’ dimenticata, si vede raramente e noi ce l’abbiamo, abbiamo questa sensazione, questa cosa meravigliosa e ha colpito anche me, mentre cantavo“.

Il ritorno di Ornella Vanoni al Festival di Sanremo

Ornella Vanoni, che vanta una lunga carriera costellata di successi, tornerà anche quest’anno sul palco di Sanremo, seppur con una battuta autoironica.

Poi, sul Festival di Sanremo ha commentato: “Troppi cantanti intanto, sarà lunghissimo, io morirò. Sabato sera decedo finalmente, me ne vado!“, una frase che ha suscitato le risate del pubblico presente.