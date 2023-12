Senza peli sulla lingua e con le idee chiare anche sul proprio funerale. Ornella Vanoni stupisce tutti a ‘Che Tempo Che Fa’.

Icona della musica italiana, Ornella Vanoni sa ancora il fatto suo in quanto a tempra e ironia. Ecco perché l’ospitata a ‘Che Tempo Che Fa’ sul Nove con Fabio Fazio ha destato grande attenzione. In modo particolare hanno colpito le parole dell’artista a proposito… del suo funerale. Frasi che hanno lasciato di sasso il conduttore.

Ornella Vanoni, i dettagli decisi del funerale

Ornella Vanoni

Si annunciava piuttosto scoppiettante l’intervista a ‘Che Tempo Che Fa’ della Vanoni e così è stata. In modo particolare la cantante ha scambiato alcune curiosissime parole con il presentatore Fabio Fazio a proposito di quello che sarà il suo… funerale.

Ebbene sì, perché a quanto pare la donna ha le idee chiarissime. “La bara deve costare poco perché tanto va bruciata”, ha precisato subito.

“Poi buttatemi nel mare, quello che vi pare. Mi piacerebbe Venezia però fate come volete. Il vestito ce l’ho, è di Dior, fa una bella figura…”, ha proseguito l’artista destando grande ironia tra il pubblico e anche, siamo sicuri, tra i telespettatori.

La bravissima Ornella ha poi aggiunto: “Poi ho chiesto a Paolo Fresu di suonare durante il mio funerale”. Inizialmente sorpreso e, forse, anche un pizzico in imbarazzo, Fazio ha preso coraggio e ha detto: “Ma dove la troviamo una così?”.

Un grande attestato di stima per la donna e per l’artista in generale che ha trovato riscontro anche dalle opinioni di chi stava ascoltandola in diretta. Sui social, infatti, moltissimi hannodetto: “Una grande!”, “Mitica Ornella, come si fa a non amarla?”.

Altri si sono chiesti come mai si sia arrivato a parlare di un argomento come il funerale ma l’attenzione è andata solo al fatto che tutto sia stato “programmato” o, per lo meno, già pensato nei dettagli.

Di seguito anche un post su X del programma che ha ripreso un commento di un noto account proprio sulle parole dell’artista: