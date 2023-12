Ospite a Domenica In, Renato Zero ha confessato i dettagli sull’insolita esperienza da lui vissuta a seguito della scomparsa di sua madre.

Renato Zero è stato fortemente toccato dalla scomparsa di sua madre e, a Domenica In, ha confessato i retroscena sul suo lutto e su un’esperienza inedita da lui vissuta dopo la scomparsa della donna (venuta a mancare nel 2001), quando l’ha sognata per la prima ed unica volta.

“Stava sul pontile di Ostia e si affacciava verso il mare (…) A un certo punto si è girata e ho visto che era mamma. E allora le ho fatto un po’ di domande. Le ho chiesto: ‘Hai sofferto quando sei andata via?’. E lei: ‘No amore, io sono andata via molto prima di quello che voi immaginate’. Poi, mentre parlavo con lei – questo lo dico perché si vedono Madonne, si cercano santi e miracoli – ho avuto questo ardire di chiedere a Dio di aprire gli occhi e di continuare a dialogare con mia madre e l’ho fatto per buoni sei minuti. Mi ha lasciato la serenità di sapere che se tu hai amato in modo così totale, la gente non va via”, ha ammesso il cantante.

Renato Zero

Renato Zero: la scomparsa della madre

Renato Zero era molto legato a sua madre Ada Pica e, quando le condizioni della donna si sono aggravate, lui ha fatto di tutto per averla in casa con sé e potersene occupare.

La donna gli sarebbe apparsa in sogno una sola volta e lui stesso ha ammesso, a Domenica In, di aver chiesto a Dio di poter parlare con lei per altri 6 minuti e, a suo dire, la sua richiesta sarebbe stata accontentata. Sui social in tanti sono rimasti colpiti dalla confessione del cantante e gli hanno manifestato come sempre la loro vicinanza e il loro affetto.

Il cantante è sempre stato molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata, ma non ha mai fatto segreto di aver avuto un profondo legame con sua madre.