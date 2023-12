Alcune foto inedite di Filippo Bisciglia hanno scatenato una valanga di commenti straniti da parte di alcuni fan.

Dopo essere stato al centro di diversi rumors per la possibile partecipazione a questa edizione del Grande Fratello, poi smentita, Filippo Bisciglia torna al centro dell’attenzione. Il motivo? Alcune foto inedite da lui pubblicate che hanno generato una serie di commenti particolarmente straniti da parte di chi lo segue su Instagram. Il conduttore di Temptation Island, infatti, si è mostrato truccato lanciando un messaggio importante di libertà.

Filippo Bisciglia, i dubbi dei fan dopo le foto

Filippo Bisciglia

“Nessuno al mondo deve essere giudicato come strano o diverso”. Queste le parole di Bisciglia in un post dove si è mostrato in due foto con tanto di hashtag “libertà”.

Un messaggio importante e che dà voce, come detto, ad alcune foto inedite del conduttore che ha mostrato alcuni capi della collezione di moda Gaelle Paris. Non solo. Negli scatti condivisi, il presentatore è truccato, ha la matita negli occhi e si sta mettendo del rossetto rosso.

Un look diverso dal solito e che rimarca la voglia di poter fare tutto quello che si desidera in nome della libertà. Una scelta, quella di Bisciglia, che però non ha trovato molto consenso.

Infatti, proprio il look scelto dal presentatore ha creato non poca confusione tra i suoi fan. Moltissimi hanno commentato il post chiedendo spiegazioni sulla sua sessualità. Diversi, infatti, hanno ipotizzato che Bisciglia abbia voluto fare “coming out”.

“No non ci posso credere, anche tu, e pensare che ti ho sempre stimato”, ha scritto un utente rimasto particolarmente colpito. “Non è possibile, ma ha fatto coming out?”, si sono chiesti altri seguaci del presentatore di Temptation Island.

Al netto dei dubbi sorti, va detto che è molto probabile si tratti solo ed esclusivamente di una pubblicità – cosa testimoniata anche dall’hashtag adv presente nel post -. Ad ogni modo non ci sarebbe nulla di male a sentirsi liberi di mostrarsi come si desidera.

Staremo a vedere se il conduttore vorrà dire qualcosa a tal proposito o meno.

Di seguito anche il post Instagram dell’uomo dove si possono vedere gli scatti in questione e anche i vari commenti ricevuti: