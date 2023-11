Dopo i rumors sul suo conto, ecco la replica social di Filippo Bisciglia che ha spiegato la verità sul suo ingresso nella Casa del GF.

Nelle ultime ore sono circolate molte notizie in merito al possibile ingresso nella Casa del Grande Fratello da parte di Filippo Bisciglia. Il conduttore di Temptation Island è stato accostato alla trasmissione condotta da Signorini e, per questa ragione, ha voluto dire la sua con un divertente filmato condiviso sulla propria pagina Instagram.

Filippo Bisciglia al GF? La replica

Filippo Bisciglia

“Ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Anzi buon pomeriggio”, ha esordito Bisciglia in un filmato pubblicato su Instagram. “Comunque, è uscita la notizia che sarò concorrente del Grande Fratello. Ok, è una fake news”, ha aggiunto.

Poi, spiegando meglio la situazione: “Non entrerò al Grande Fratello, però questa fake news è divertente. Quando le fake news sono divertenti, ci sta, movimentano un po’ le cose. Mi sono divertito anche io a leggere questa cosa”.

Al netto di questa precisazione, il conduttore ha spiegato che la sua esperienza passata nel reality è stata positiva ma che non tornerà in questa edizione: “Il GF è stata per me un’esperienza bellissima che rifarei e che non rinnegerò mai. Al massimo potrei entrare e fischiare una canzone…”. Da qui ecco appunto il suo fischiettino con l’inconfondibile sigla di Temptation Island che, tra l’altro, è riuscito ad eseguire praticamente alla perfezione. Una replica simpatica, divertente, tipica del mitico Filippo.

