Una serie di comportamenti non consoni nella scuola di Amici hanno portato a duri provvedimenti per gli allievi. Cosa è successo.

Non solo esibizioni in studio e momenti di divertimento. La scuola di Amici è, appunto, una scuola con regole chiare e conseguenze in caso di infrazioni. Ecco perché nel corso dell’ultimo daytime andato in onda, alcuni ragazzi sono stati vittima delle loro stesse azioni con la produzione che ha deciso di adottare la linea dura.

Amici, i provvedimenti dopo le infrazioni

Come anticipato, nel corso del daytime di Amici di oggi, in casetta sono arrivate una serie di comunicazioni importanti relativi a dei duri provvedimenti presi nei confronti di alcuni allievi. In modo particolare sui monitor presenti dove abitano i ragazzi sono stati mostrati i calendari delle lezioni con alcune di esse annullate.

Il motivo di tale decisione? Infrazioni. Ebbene sì, prima Ayle, poi Holy e altri ragazzi, fino ad arrivare a Sarah, si sono visti annullare per motivi non ben precisati, le lezioni previste. “Ma come? Cosa ho fatto?”, ha detto Ayle all’inizio. Poi anche Holy non è sembrato comprendere la situazione: “Ma a me serve la lezione? Io mi gioco tutto in questa settimana. Perché è stata annullata?”.

Senza parole Sarah che ha pianto in camera sua una volta appresa la notizia dell’annullamento della lezione.

Poco dopo, in un’altra clip, è stato reso noto il motivo. Nello specifico è stato preso in esame il caso di Ayle. Il ragazzo, infatti, non rispetta mai gli orari, si alza tardi la mattina e salta, spesso, il riscaldamento e altre lezioni. Da qui la decisione di punirlo facendogli saltare lezioni utili.

Solo Holden ha provato a parlare col compagno di classe consigliandogli di cambiare atteggiamento se vuole davvero provare a fare il mestiere del cantante.

