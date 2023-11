Continua il viaggio in India di Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale è molto conosciuta anche in questo Paese anche se…

Che Chiara Ferragni sia in India per un viaggio di piacere, e sicuramente anche di lavoro, ormai lo sanno bene un po’ tutti. La cosa davvero curiosa che la donna ha, però, raccontato in queste ore, è che pure in questo nuovo immenso Paese, ci sono tanti suoi fan. Ebbene sì, perché girando per le strade di Delhi e altre città, infatti, moltissime persone l’hanno fermata per una foto. In realtà, però, a quanto pare, non tutti coloro che le hanno chiesto una foto sono propriamente dei seguaci…

Chiara Ferragni e l’assalto dei fan in India

A raccontare alcuni dettagli dell’ambiente “amico” trovato in India è stata la stessa Chiara in alcune stories Instagram. La nota imprenditrice digitale, infatti, ha svelato: “La cosa più divertente è che qui ci sono sì alcune persone che mi riconoscono e mi chiedono le foto, ma tantissimi che non hanno idea di chi io sia”, ha detto.

E allora perché le chiedono di farsi uno scatto? La risposta è semplice: “Visto che sono bionda, occhi azzurri, e quindi proprio strana per loro, mi chiedono la foto. Tantissimi bambini, bambine, tantissime donne e anche tanti uomini: mi chiedono la foto in giro per strada, pur non sapendo chi io sia“.

Di seguito anche alcune nuove immagini del viaggio dell’imprendirice in India condivise in un post:

L’hotel scelto per il soggiorno: il costo super

La Ferragni sta passando dei giorni fantastici a livello di esperienza personale e oltre a godersi la meravigliosa ospitalità dell’India sta godendo dei massimi comfort offerti dalla struttura dove ha scelto di alloggiare.

Infatti, la bella Chiara starebbe soggiornando in un hotel super lusso dal costo per notte davvero elevato. Si tratta del The Imperial New Delhi, una delle strutture più importanti e lussuose di Delhi.