Foto e curiosità dall’India per Chiara Ferragni che sui social sta raccontando la sua recente avventura. Per lei un soggiorno in un hotel super…

Anche se non era iniziata nel modo giusto, la vacanza in India di Chiara Ferragni sembra, ora, stia andando a gonfie vele. L’imprenditrice digitale, infatti, dopo un iniziale problema di salute, si è ripresa alla grande e sui social non dimentica di aggiornare i suoi seguaci con molte foto e racconti. Spiccano anche le stories sul suo hotel di lusso che costa davvero tantissimo…

Chiara Ferragni e il viaggio in India

Chiara Ferragni

Come detto, la Ferragni è partita in India per un viaggio che aveva programmato da tempo. L’imprenditrice digitale è partita da sola con alcuni collaboratori e si sta godendo l’esperienza in posti davvero magnifici. La donna non sta facendo mancare diverse foto del posto e anche gli outift da lei usati.

L’ultimo abito indossato ha fatto molto discutere per essere molto scollato. Eppure, a far parlare, anche il luogo dove la donna sta soggiornando. Un hotel decisamente lussuoso.

Il costo dell’hotel

In modo particolare in queste ore, la Ferragni ha fatto vedere dove sta soggiornando. La moglie di Fedez ha scelto uno degli hotel più lussuosi della città, il The Imperial New Delhi. Stando a quanto riferito da Today, sembra che l’albergo in questione non dia la possibilità, in questo momento, di effettuare delle prenotazioni tramite booking ma unicamente attraverso l’accesso al sito ufficiale della struttura.

Non solo. Per dormire nell’hotel ci sarebbe bisogno di almeno 45 mila INR, la rupia indiana, moneta locale. A quanto equivale? Circa 500 euro a notte quindi.

Di seguito anche alcuni post Instagram della donna riguardo il suo viaggio in India: