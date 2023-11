Chiara Ferragni ha mostrato ai fan l’abito super scollato da lei sfoggiato in India, ed è stata travolta da una valanga di critiche.

Chiara Ferragni è partita per l’India e, come sempre, non ha perso occasione per condividere con i fan i dettagli e i retroscena relativi al suo viaggio, a partire dal lussuoso abito con profonda scollatura che avrebbe indossato a Delhi. Sui social il suo look ha fatto il pieno di like, ma in tanti non hanno mancato di criticarla scrivendo:

“Tanto lusso contrasta terribilmente con tutta la miseria delle strade di Delhi”, e ancora: “Non è l’abbigliamento adatto all’India..troppo scoperta, bisogna rispettare le altre culture”, oppure: “Non ce la fai proprio a vestire in modo fine….sempre con le t***e mezze di fuori..”.

Chiara Ferragni in India: le critiche sui social

Per la sua prima serata a Delhi, Chiara Ferragni ha sfoggiato un seducente abito della collezione primaverile di Roberto Cavalli ma, sui social, ha finito per attirarsi contro una vera e propria bufera. L’influencer ha preferito non replicare alle polemiche e, attraverso le sue stories, continua ad aggiornare i fan sui luoghi visitati durante il suo viaggio, dalla tomba di Gandhi ai monumenti più famosi.

L’influencer ha deciso di partire per l’India in compagnia di amici e colleghi ma senza i familiari. A Milano, nella casa nuova (appena ultimata) sono rimasti Fedez e i loro due figli, Leone e Vittoria. In tanti sui social non vedono l’ora di saperne di più sul loro conto.