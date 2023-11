Secondo i rumors in circolazione Stefania Orlando avrebbe trovato un nuovo amore dopo il suo discusso addio a Simone Gianlorenzi.

Un nuovo amore per Stefania Orlando: stando a quanto riporta Chi al fianco della conduttrice sarebbe presente un imprenditore romano con un divorzio alle spalle e due figli.

I due si frequenterebbero da circa un mese ma, al momento, la conduttrice non sembra intenzionata ad uscire allo scoperto con la sua nuova fiamma. Per lei quella in atto sarebbe la prima storia importante dopo la dolorosa fine del suo rapporto con Simone Gianlorenzi.

Stefania Orlando

Stefania Orlando: il nuovo amore

Un nuovo amore per Stefania Orlando? A diffondere il gossip ci ha pensato Chi, ma al momento la conduttrice non lo ha confermato né smentito la notizia. In tanti non vedono l’ora di saperne di più in merito alla sua vita privata, in particolare dopo la sua dolorosa separazione da Simone Gianlorenzi, su cui aveva detto a Verissimo:

“È stato un grande amore. Purtroppo anche i grandi amori finiscono. Sono contenta che siamo riusciti a chiudere con armonia, dignità e affetto, senza livori, senza rancori. All’inizio ti senti persa e smarrita, poi assapori un gusto nuovo. La mia nuova vita da single mi piace. Del resto non ho mai avuto paura della solitudine, anzi, anche in coppia ho bisogno di prendermi i miei spazi e i miei tempi”. Sulla vicenda emergeranno ulteriori sviluppi? In tanti sono impazienti di saperne di più e non vedono l’ora di conoscere l’identità del suo nuovo partner.