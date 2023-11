Adelaide De Martino, sorella minore del conduttore Stefano De Martino, è diventata mamma per la prima volta.

Con un tenero post via social Adelaide De Martino ha annunciato la nascita del suo primo figlio e in tanti, sui social, l’hanno travolta con una pioggia di auguri e congratulazioni. Il bimbo della ragazza è anche il primo nipote del conduttore tv Stefano De Martino, che è diventato zio per la prima volta.

Adelaide De Martino ha partorito: nato il primo figlio

Il nome scelto per il piccolo? Mattia, come si legge dal post che Adelaide ha condiviso il 29 novembre, annunciando la nascita (i giorno precedente) del primo figlio.

In questi mesi la sorella del conduttore aveva raccontato la sua gravidanza con alcune foto sui social e nelle ultime ore in tanti si sono riversati sul suo canale Instagram per farle gli auguri per la sua maternità. In tanti non vedono l’ora di saperne di più sull’arrivo del suo piccolo in famiglia e sul suo incontro con il cugino più grande, Santiago.

La vita privata di Adelaide

A differenza di suo fratello Stefano, Adelaide De Martino ha sempre vissuto la sua vita privata stando lontana dalle luci dei riflettori. Nata e cresciuta a Torre Annunziata, è legata al produttore e manager Diego Di Domenico. I due hanno annunciato la gravidanza con un tenero post via social e a seguire, con un breve video, Adelaide aveva confessato che il suo primo figlio sarebbe stato un maschietto.

Sulla questione al momento non è dato sapere di più ma in tanti tra fan, amici e colleghi si stanno riversando in queste ore sui suoi canali social per farle le congratulazioni per l’arrivo del bebè e non vedono l’ora di sapere come se la caverà da neomamma. Senza dubbio l’arrivo del piccolo è stato accolto con enorme gioia da tutta la famiglia e anche Stefano De Martino è al settimo cielo nell’essere diventato zio.