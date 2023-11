Ospite al programma Turchesando, Sonia Bruganelli ha svelato la verità in merito al suo rapporto con Antonino Spinalbese.

Negli ultimi mesi Sonia Bruganelli è stata avvistata in più occasioni in compagnia dell’ex gieffino ed ex fidanzato di Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese. Sui social c’è anche chi ha ipotizzato che fosse in corso una liaison tra i due, ma l’opinionista tv si è sbrigata a precisare (durante la sua ultima intervista a Turchesando):

“È diventato un carissimo amico, stiamo collaborando a livello lavorativo, ho incontrato lui e sua figlia Luna Marì, dolcissima”, e ancora: “Lui mi piace come ragazzo, come persona. Uno dei pochi uomini con cui non riesco mai a pagare, anche quando si esce in gruppo, è molto gentile. È un bravissimo ragazzo”. La conduttrice ha anche aggiunto ironica: “Ma non smentiamo, perché fa sempre curriculum una relazione con Antonino. Chi lo sa, chi vivrà vedrà.”

Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese: la verità sul rapporto

Sonia Bruganelli ha rotto il silenzio in merito al suo rapporto con Antonino Spinalbese e ha precisato che, la loro, sarebbe soltanto amicizia. Dopo la separazione da Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli risulta essere single e al moemnto, lei stessa ha ammesso di non essere intenzionata a cercare un nuovo partner.

L’ex moglie del celebre conduttore tv è stata intervistata anche in merito alla sua opinione su Cesara Buonamici, che ha preso il suo posto come opinionista del GF Vip. “Non so se sia un pesce fuor d’acqua, ma mi sembra che lì sia stata messa in ostaggio, che non vede l’ora che finisca, che il suo obbiettivo sia quello di uscirne il più possibile pulita”, ha affermato. Cesara Buonamici replicherà alle sue parole?