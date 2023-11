Dopo gli avvistamenti degli scorsi mesi il settimanale Chi ha confermato la nuova coppia formata da Damiano David e Dove Cameron.

Già lo scorso giugno Damiano David e Dove Cameron erano stati avvistati insieme per la prima volta ma, nelle ultime ore, il settimanale Chi ha confermato la nascita di una nuova coppia.

Il cantante e l’attrice sono stati avvistati insieme a Sydney, mentre si baciavano appossionatamente sulla spiaggia di Bondi Beach. In tanti, tra i fan dei social, non vedono l’ora di saperne di più sul loro conto e sono curiosi di sapere se la loro storia sia destinata a durare.

Damiano David e Dove Cameron stanno insieme

Dopo la fine della sua storia con l’attivista e modella Giorgia Soleri, Damiano David sembra aver definitivamente voltato pagina: oggi al suo fianco sarebbe presente l’attrice Dove Cameron, star della Disney nata nel 1996 (e che quindi ha 3 anni più di Damiano).

Sui social in tanti non vedono l’ora di saperne di più sulla liaison tra i due, e si chiedono se il frontman dei Maneskin si deciderà a ufficializzare la storia d’amore anche sui social. Per il cantante si tratterebbe della prima storia importante dopo l’addio a Giorgia Soleri, mentre Dove Cameron ha alle spalle una storia naufragata con il collega attore Ryan McCartan e, a seguire, una liaison con Thomas Doherty. Sulla vicenda emergeranno ulteriori sviluppi? In tanti, tra i fan, non vedono l’ora di saperne di più.